Глава МИД Франции напомнил ключевые принципы для потенциального мира в Украине

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отметил, что принципиальным в вопросе завершения войны в Украине является то, чтобы этот мир был справедливым и надежным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении со СМИ перед заседанием Совета иностранных дел ЕС.

"Мы хотим мира, и украинцы хотят мира. Мы хотим справедливого мира, который уважает суверенитет каждого. Мы хотим длительного мира, подкрепленного необходимыми гарантиями, чтобы предотвратить любую новую агрессию со стороны России Владимира Путина", – отметил Барро.

Он добавил, что Европа и в частности Франция продолжают несколько параллельных линий поддержки Украины – поиск стабильного финансирования, которым должен стать "репарационный заем" с использованием росактивов, усиление санкционного давления на Россию и подготовка к тому, что будет происходить после потенциального мирного соглашения.

Барро напомнил, что в понедельник во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж его пригласили в штаб-квартиру многонациональных сил от стран "коалиции решительных", где готовят меры для поддержки возможностей украинской армии и развертывания союзнических сил сдерживания после остановки боевых действий.

Напомним, 19 ноября в ряде американских СМИ появилась информация о новом "мирном плане" из 28 пунктов, который команда Трампа разрабатывала в консультациях с россиянами.

Среди прочего, документ якобы предусматривает передачу России всего Донбасса, также Украина должна поступиться оружием, сократить армию вдвое и согласиться на русский как второй государственный язык.

К разработке документа якобы были привлечены также Катар и Турция.

По данным СМИ, причиной срыва встречи Зеленского и Уиткоффа в Турции по новому "мирному плану" стало то, что президент Украины приехал с другим планом, который Россия "никогда не согласится принять".