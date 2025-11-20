Свириденко зустрілася з міністром Збройних сил США

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася з міністром Сухопутних військ Збройних сил США Деніелом Дрісколлом, який прибув до Києва на чолі американської військової делегації.

Про це вона повідомила у четвер, 20 листопада, у соцмережах, пише "Європейська правда".

Свириденко заявила, що візит Дрісколла дає можливість представникам американської адміністрації оцінити ситуацію на місці та побачити наслідки російської агресії.

Під час зустрічі вона підтвердила, що Американсько-український інвестиційний фонд відбудови, ініційований президентом США Дональдом Трампом, успішно розпочав роботу і розширює свою діяльність.

У США раніше повідомили, що делегація американських військових високопосадовців прибула до Києва та планує обговорити з українською стороною "зусилля із завершення війни" Росії проти України.

Тоді ж низка американських ЗМІ почала поширювати інформацію про новий "мирний план" з 28 пунктів, який команда Трампа розробляла у консультаціях з росіянами.

Серед іншого, документ нібито передбачає передання Росії всього Донбасу, також Україна має поступитися зброєю, скоротити армію удвічі і погодитися на російську як другу державну.

До розробки документа нібито були долучені також Катар і Туреччина.

Також писали, що у "мирному плані" нібито є ідея про те, щоб в обмін на контроль над усією територією Луганської і Донецької областей РФ сплачувала Україні "оренду".