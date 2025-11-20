Свириденко встретилась с министром Вооруженных сил США

Премьер-министр Юлия Свириденко встретилась с министром Сухопутных войск Вооруженных сил США Дэниелом Дрисколлом, который прибыл в Киев во главе американской военной делегации.

Об этом она сообщила в четверг, 20 ноября, в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Свириденко заявила, что визит Дрисколла дает возможность представителям американской администрации оценить ситуацию на месте и увидеть последствия российской агрессии.

Во время встречи она подтвердила, что Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления, инициированный президентом США Дональдом Трампом, успешно начал работу и расширяет свою деятельность.

В США ранее сообщили, что делегация американских военных чиновников прибыла в Киев и планирует обсудить с украинской стороной "усилия по завершению войны" России против Украины.

Тогда же ряд американских СМИ начали распространять информацию о новом "мирном плане" из 28 пунктов, который команда Трампа разрабатывала в консультациях с россиянами.

Среди прочего, документ якобы предусматривает передачу России всего Донбасса, также Украина должна поступиться оружием, сократить армию вдвое и согласиться на русский как второй государственный язык.

К разработке документа якобы были приобщены также Катар и Турция.

Также писали, что в "мирном плане" якобы есть идея о том, чтобы в обмен на контроль над всей территорией Луганской и Донецкой областей РФ платила Украине "аренду".