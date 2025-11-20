Польша приказала работникам консульства РФ в Гданьске покинуть страну до 23 декабря

Министерство иностранных дел Польши объявило конечный срок, до которого сотрудники российского консульства в Гданьске должны покинуть территорию Польши.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Как заявили в МИД Польши, российское консульство в Гданьске будет закрыто до полуночи 23 декабря. Сотрудники консульства должны покинуть территорию Польши до указанной даты.

Это является результатом решения главы Министерства иностранных дел об аннулировании лицензии на деятельность консульства.

Закрытие консульства в Гданьске означает, что в Польше останутся только российские дипломаты из посольства в Варшаве.

Напомним, Польша решила закрыть консульство России в Гданьске после двух диверсий на железной дороге между Люблином и Варшавой.

18 ноября во время выступления в Сейме премьер Польши Дональд Туск сообщил, что следствие считает исполнителями актов диверсии на польской железной дороге двух граждан Украины, которые сотрудничают с российскими спецслужбами. Они въехали в Польшу с территории Беларуси и после диверсий успели выехать.

Он заявил, что Польша будет требовать задержания и экстрадиции подозреваемых.

Впоследствии СМИ неофициально узнали, что следствие вышло на четырех вероятных сообщников – также граждан Украины.

Отрезок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине.

В МИД Украины в комментарии по случаю отметили, что РФ умышленно вербует для таких действий людей с паспортом гражданина Украины.