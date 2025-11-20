Іспанський суд зобов'язав Meta виплатити майже пів мільярда євро

Іспанські медіакомпанії здобули перемогу над гігантом соцмереж Meta після того, як мадридський суд у четвер постановив, що компанія має виплатити ЗМІ майже пів мільярда євро компенсації.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство АР.

Згідно із заявою, господарський суд №15 міста Мадрида вирішив, що компанія Meta отримала нечесну ринкову перевагу, збираючи персональні дані інтернет-користувачів з порушенням європейського законодавства та використовуючи їх для створення ефективнішої реклами.

Материнська компанія Instagram та Facebook повинна виплатити 481 мільйон євро компенсації 81 іспанському медіа, які подали позов до суду.

"Незаконна обробка цієї величезної кількості персональних даних дала Meta перевагу, з якою іспанські онлайн-видання не могли конкурувати", – йдеться в заяві суду. Дії Meta завдали шкоди доходам іспанських цифрових медіа від онлайн-реклами, додав суд.

Суд погодився з аргументами іспанських медіа, що Meta порушувала європейські норми протягом п’яти років, поки американська компанія у 2023 році не оновила правову базу збору згоди на обробку персональних даних, щоб привести її у відповідність із європейським законодавством.

Правила ЄС 2018 року, відомі як Загальний регламент захисту даних (GDPR), зобов’язують компанії, які збирають персональні дані користувачів, дотримуватися технічних та організаційних заходів для захисту конфіденційності.

Meta заявила, що оскаржить рішення, назвавши його "безпідставним".

Напередодні стало відомо, що парламент Іспанії розпочне розслідування щодо компанії Meta через можливі порушення приватності користувачів Facebook та Instagram.

У липні минулого року Єврокомісія висунула компанії обвинувачення у невиконанні DMA через її нову рекламну модель.