Испанский суд обязал Meta выплатить почти полмиллиарда евро

Испанские медиакомпании одержали победу над гигантом соцсетей Meta после того, как мадридский суд в четверг постановил, что компания должна выплатить СМИ почти полмиллиарда евро компенсации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует агентство АР.

Согласно заявлению, хозяйственный суд №15 города Мадрида решил, что компания Meta получила нечестное рыночное преимущество, собирая персональные данные интернет-пользователей с нарушением европейского законодательства и используя их для создания эффективной рекламы.

Материнская компания Instagram и Facebook должна выплатить 481 миллион евро компенсации 81 испанскому медиа, подавшим иск в суд.

"Незаконная обработка этого огромного количества персональных данных дала Meta преимущество, с которым испанские онлайн-издания не могли конкурировать", – говорится в заявлении суда. Действия Meta нанесли ущерб доходам испанских цифровых медиа от онлайн-рекламы, добавил суд.

Суд согласился с аргументами испанских медиа, что Meta нарушала европейские нормы в течение пяти лет, пока американская компания в 2023 году не обновила правовую базу сбора согласия на обработку персональных данных, чтобы привести ее в соответствие с европейским законодательством.

Правила ЕС 2018 года, известные как Общий регламент защиты данных (GDPR), обязывают компании, которые собирают персональные данные пользователей, соблюдать технические и организационные меры для защиты конфиденциальности.

Meta заявила, что обжалует решение, назвав его "безосновательным".

Накануне стало известно, что парламент Испании начнет расследование в отношении компании Meta из-за возможных нарушений приватности пользователей Facebook и Instagram.

В июле прошлого года Еврокомиссия выдвинула компании обвинения в невыполнении DMA из-за ее новой рекламной модели.