Міністр Республіки Сербської надіслав нацистського шолома високому представнику БіГ

Сташа Кошарац, міністр зовнішньої торгівлі Республіки Сербської – ентитету у складі Боснії і Герцеговини – похизувався, як надіслав нацистський шолом високому представнику БіГ, німецькому дипломату Крістіану Шмідту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Instagram.

Кошарац надіслав Шмідту шолом із нацистською символікою, супроводивши його листом, де називає високого представника Боснії і Герцеговини "окупантом".

"Цей шолом є спадщиною ваших нацистських предків, які вбили мій народ у найтемніший період людської цивілізації", – написав міністр РС.

Фото: скриншот

Він також зажадав, аби Шмідт "покинув цю країну, в яку ви ніколи не повинні були приїжджати".

Крістіан Шмідт із 2021 року відповідає за нагляд за виконанням Дейтонської мирної угоди, яка поклала край міжетнічній війні в Боснії 1992-1995 років. Однак представники Республіки Сербської неодноразово ставили під сумнів легітимність Шмідта.

Протистояння Шмідта з Мілорадом Додіком, який донедавна був президентом Республіки Сербська, призвело до найсерйознішої політичної кризи в країні за останні десятиліття.

У серпні 2025 року було підтверджено вирок Мілораду Додіку за непокору рішенням високого представника міжнародного співтовариства в Боснії і Герцеговині, після чого його позбавили мандата президента РС.