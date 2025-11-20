Министр Республики Сербской прислал нацистский шлем высокому представителю БиГ

Сташа Кошарац, министр внешней торговли Республики Сербской – энтитета в составе Боснии и Герцеговины – похвастался, как отправил нацистский шлем высокому представителю БиГ, немецкому дипломату Кристиану Шмидту.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Instagram.

Кошарац отправил Шмидту шлем с нацистской символикой, сопроводив его письмом, в котором называет высокого представителя Боснии и Герцеговины "оккупантом".

"Этот шлем является наследием ваших нацистских предков, которые убили мой народ в самый мрачный период человеческой цивилизации", – написал министр РС.

Фото: скриншот

Он также потребовал, чтобы Шмидт "покинул эту страну, в которую вы никогда не должны были приезжать".

Кристиан Шмидт с 2021 года отвечает за надзор за выполнением Дейтонского мирного соглашения, которое положило конец межэтнической войне в Боснии 1992-1995 годов. Однако представители Республики Сербской неоднократно ставили под сомнение легитимность Шмидта.

Противостояние Шмидта с Милорадом Додиком, который до недавнего времени был президентом Республики Сербская, привело к самому серьезному политическому кризису в стране за последние десятилетия.

В августе 2025 года был подтвержден приговор Милораду Додику за неповиновение решению высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине, после чего он был лишен мандата президента РС.