Министр Республики Сербской прислал нацистский шлем высокому представителю БиГ
Новости — Четверг, 20 ноября 2025, 18:27 —
Сташа Кошарац, министр внешней торговли Республики Сербской – энтитета в составе Боснии и Герцеговины – похвастался, как отправил нацистский шлем высокому представителю БиГ, немецкому дипломату Кристиану Шмидту.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Instagram.
Кошарац отправил Шмидту шлем с нацистской символикой, сопроводив его письмом, в котором называет высокого представителя Боснии и Герцеговины "оккупантом".
"Этот шлем является наследием ваших нацистских предков, которые убили мой народ в самый мрачный период человеческой цивилизации", – написал министр РС.
Он также потребовал, чтобы Шмидт "покинул эту страну, в которую вы никогда не должны были приезжать".
Кристиан Шмидт с 2021 года отвечает за надзор за выполнением Дейтонского мирного соглашения, которое положило конец межэтнической войне в Боснии 1992-1995 годов. Однако представители Республики Сербской неоднократно ставили под сомнение легитимность Шмидта.
Противостояние Шмидта с Милорадом Додиком, который до недавнего времени был президентом Республики Сербская, привело к самому серьезному политическому кризису в стране за последние десятилетия.
В августе 2025 года был подтвержден приговор Милораду Додику за неповиновение решению высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине, после чего он был лишен мандата президента РС.