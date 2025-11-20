Європейський дипломат: новий "мирний план" США нагадує фільм "День бабака"

Один із європейських дипломатів заявив, що нова мирна пропозиція США для врегулювання війни в Україні нагадує американську кінострічку "День бабака", оскільки усе це вже відбувалось раніше.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Неназваний європейський дипломат зазначив, що нові зусилля, які повторюють багато максималістських вимог Росії, висунутих ще у 2022 році, нагадують фільм "День бабака", в якому події повторюються знову і знову.

Європейський посланець в Україні зазначив, що цей план став повною несподіванкою для дипломатичного співтовариства. "Все це вже було розглянуто і відхилено, а тепер ми повернулися до вихідної точки", – сказав дипломат.

"Для українців це просто нереальна пропозиція, і на те є вагомі причини. Це буде просто запрошенням для росіян повернутися знову в майбутньому. Для будь-якого українського лідера (прийняти її) буде політичним самогубством, а передача цієї укріпленої території – військовим самогубством", – додав співрозмовник.

Дипломат також розповів, що міністерства закордонних справ у країнах Європи та інших країн дзвонили до колег у Вашингтоні, щоб отримати роз'яснення щодо плану, але їм відповіли, що нічого про це не знають.

"Ми безпосередньо почули від співробітників Державного департаменту та Капітолійського пагорба, що ніхто не знав про цей план, поки він не просочився вчора", – сказав дипломат.

"Люди, які мали б про нього знати, нічого про нього не знали... Це викликає велике роздратування і плутанину", – додав він.

У своїх перших публічних коментарях після появи повідомлень про цей план глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила журналістам у четвер, що "для того, щоб будь-який план спрацював, необхідна підтримка українців і європейців".

Державний секретар Марко Рубіо в середу ввечері заявив, що документ є "списком потенційних ідей", а не завершеною пропозицією.

Американські посадовці заявили, що деякі частини "мирного плану" США для України, які обговорюються у медіа, не остаточні і "майже напевно" будуть змінені.

Президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану та готовий до його обговорення.