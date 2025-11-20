Европейский дипломат: новый "мирный план" США напоминает фильм "День сурка"

Один из европейских дипломатов заявил, что новое мирное предложение США для урегулирования войны в Украине напоминает американский фильм "День сурка", поскольку все это уже происходило ранее.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Неназванный европейский дипломат отметил, что новые усилия, которые повторяют многие максималистские требования России, выдвинутые еще в 2022 году, напоминают фильм "День сурка", в котором события повторяются снова и снова.

Европейский посланник в Украине отметил, что этот план стал полной неожиданностью для дипломатического сообщества. "Все это уже было рассмотрено и отклонено, а теперь мы вернулись к исходной точке", – сказал дипломат.

"Для украинцев это просто нереальное предложение, и на то есть веские причины. Это будет просто приглашением для россиян вернуться снова в будущем. Для любого украинского лидера (принять ее) будет политическим самоубийством, а передача этой укрепленной территории – военным самоубийством", – добавил собеседник.

Дипломат также рассказал, что министерства иностранных дел в странах Европы и других стран звонили коллегам в Вашингтоне, чтобы получить разъяснения по поводу плана, но им ответили, что ничего об этом не знают.

"Мы непосредственно услышали от сотрудников Государственного департамента и Капитолийского холма, что никто не знал об этом плане, пока он не просочился вчера", – сказал дипломат.

"Люди, которые должны были о нем знать, ничего о нем не знали... Это вызывает большое раздражение и путаницу", – добавил он.

В своих первых публичных комментариях после появления сообщений об этом плане глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас заявила журналистам в четверг, что "для того, чтобы любой план сработал, необходима поддержка украинцев и европейцев".

Государственный секретарь Марко Рубио в среду вечером заявил, что документ является "списком потенциальных идей", а не завершенным предложением.

Американские чиновники заявили, что некоторые части "мирного плана" США для Украины, которые обсуждаются в СМИ, не являются окончательными и "почти наверняка" будут изменены.

Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана и готов к его обсуждению.