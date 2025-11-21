Прем’єр Британії: будь-яка пропозиція щодо угоди з РФ повинна мати згоду України

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що будь-яка пропозиція щодо мирної угоди з Росією повинна мати згоду України.

Про це він сказав у коментарі Bloomberg у четвер, 20 листопада, пише "Європейська правда".

У Стармера запитали про останню ініціативу американського президента Дональда Трампа щодо закінчення російсько-української війни.

"Ви бачили заяву, яку Україна опублікувала сьогодні в другій половині дня, тож її позиція є абсолютно чіткою", – відповів на це Стармер.

Прем’єр Британії наголосив, що майбутнє України має визначати сама Україна.

"Ми ніколи не повинні втрачати з виду цей принцип, що лежить в основі справедливого і тривалого миру, якого ми всі прагнемо", – додав він.

Нагадаємо, в ніч проти 21 листопада американські ЗМІ опублікували увесь перелік пунктів нового "мирного плану" США, який передали не ознайомлення Україні.

В Офісі президента України в четвер публічно повідомили, що Володимир Зеленський отримав від американської сторони проєкт плану та готовий до його обговорення.

Зеленський найближчими днями розраховує обговорити з президентом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс сказала, що українська та американська сторони обговорили "агресивний графік" зусиль із завершення війни проти України.

Також ЗМІ писали, що американці очікують, що Київ погодиться на "мирний план" до 27 листопада.