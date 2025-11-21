Премьер Британии: любое предложение по соглашению с РФ должно иметь согласие Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что любое предложение по мирному соглашению с Россией должно иметь согласие Украины.

Об этом он сказал в комментарии Bloomberg в четверг, 20 ноября, пишет "Европейская правда".

У Стармера спросили о последней инициативе американского президента Дональда Трампа по окончанию российско-украинской войны.

"Вы видели заявление, которое Украина опубликовала сегодня во второй половине дня, поэтому ее позиция абсолютно четкая", – ответил на это Стармер.

Премьер Великобритании подчеркнул, что будущее Украины должна определять сама Украина.

"Мы никогда не должны терять из виду этот принцип, который лежит в основе справедливого и длительного мира, к которому мы все стремимся", – добавил он.

Напомним, в ночь на 21 ноября американские СМИ опубликовали весь перечень пунктов нового "мирного плана" США, который передали для ознакомления Украине.

В Офисе президента Украины в четверг публично сообщили, что Владимир Зеленский получил от американской стороны проект плана и готов к его обсуждению.

Зеленский в ближайшие дни рассчитывает обсудить с президентом Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для мира.

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис сказала, что украинская и американская стороны обсудили "агрессивный график" усилий по завершению войны против Украины.

Также СМИ писали, что американцы ожидают, что Киев согласится на "мирный план" до 27 ноября.