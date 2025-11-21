Науседа: скорочення української армії за "мирним планом" США є неприйнятним

Президент Литви Гітанас Науседа розкритикував 28-пунктний "мирний план" США, який має на меті припинити російсько-українську війну.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Науседа наголосив, що обговорення майбутнього України не може відбуватися без України.

Він зазначив, що будь-які ідеї, які ставлять Україну в слабке становище, є "неприйнятними, і ми не можемо терпіти таких зусиль".

"Ми говоримо про можливе скорочення збройних сил України, територіальні поступки та деякі інші рішення, які, звичайно, фактично означатимуть капітуляцію", – сказав він.

За словами Науседи, ЄС має використати цей момент, щоб висловити, перш за все, "дуже сильну волю європейської спільноти", яка збереже територіальну цілісність України надасть певні гарантії безпеки на майбутнє.

"Якщо Збройні Сили України будуть скорочені на 50%, які гарантії безпеки це надасть Україні? Дуже важко зрозуміти таку ідею", – сказав литовський президент.

Він підкреслив, що роль США в цьому питанні є надзвичайно важливою.

"Тому я чекаю на документ і чекаю на реакцію України. І, звичайно, голос європейської спільноти повинен бути сильним. Ми не можемо сидіти осторонь і просто коментувати мирні плани. Ми повинні активно брати участь у цьому, і це наша історична можливість", – додав Науседа.

Нагадаємо, в ніч проти 21 листопада американські ЗМІ опублікували увесь перелік пунктів нового "мирного плану" США, який передали на ознайомлення Україні.

Серед іншого, там йдеться про відмову від членства в НАТО і визнання окупованих Росією Криму, Луганщини, Донеччини де-факто російськими, як і Херсонщини та Запоріжжя по лінії фронту.

За даними ЗМІ, у Європі готують свій проєкт "мирного плану", справедливіший для України.

Також ЗМІ писали, що Європейські лідери планують термінову розмову із залученням українського президента у зв’язку з проєктом "мирного плану", який США вручили Україні.

Окрім цього, ймовірно, наступного тижня Зеленський проведе розмову із Трампом щодо цього плану.