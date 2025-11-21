Науседа: сокращение украинской армии по "мирному плану" США неприемлемо

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал 28-пунктный "мирный план" США, который ставит целью прекратить российско-украинскую войну.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Науседа отметил, что обсуждение будущего Украины не может происходить без Украины.

Он отметил, что любые идеи, которые ставят Украину в слабое положение, являются "неприемлемыми, и мы не можем терпеть таких усилий".

"Мы говорим о возможном сокращении вооруженных сил Украины, территориальных уступках и некоторых других решениях, которые, конечно, фактически будут означать капитуляцию", – сказал он.

По словам Науседы, ЕС должен использовать этот момент, чтобы выразить, прежде всего, "очень сильную волю европейского сообщества", которая сохранит территориальную целостность Украины и предоставит определенные гарантии безопасности на будущее.

"Если Вооруженные Силы Украины будут сокращены на 50%, какие гарантии безопасности это даст Украине? Очень трудно понять такую идею", – сказал литовский президент.

Он подчеркнул, что роль США в этом вопросе является чрезвычайно важной.

"Поэтому я жду документ и жду реакции Украины. И, конечно, голос европейского сообщества должен быть сильным. Мы не можем сидеть в стороне и просто комментировать мирные планы. Мы должны активно участвовать в этом, и это наша историческая возможность", – добавил Науседа.

Напомним, в ночь на 21 ноября американские СМИ опубликовали весь перечень пунктов нового "мирного плана" США, который передали не ознакомление Украине.

Среди прочего, там говорится о признании оккупированных Россией Крыма, Луганской и Донецкой областей де-факто российскими, как и Херсонщины и Запорожья по линии фронта.

По данным СМИ, в Европе готовят свой проект "мирного плана", более справедливый для Украины.

Также СМИ писали, что Европейские лидеры планируют срочный разговор с привлечением украинского президента в связи с проектом "мирного плана", который США вручили Украине.

Кроме этого, вероятно, на следующей неделе Зеленский проведет разговор с Трампом по этому плану.