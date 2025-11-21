Укр Рус Eng

Глава МЗС Чехії застеріг від "Мюнхена-2" на тлі публікації нового "мирного плану" США

Новини — П'ятниця, 21 листопада 2025, 13:28 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський після публікації деталей нового "мирного плану" США повторно застеріг від повторення "Мюнхенської змови" 1938 року.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву з цього приводу він оприлюднив у своєму X.

На тлі публікації "мирного плану" команди Трампа з 28 пунктів Ліпавський наголосив, що перемовини про мир в Україні не можна вести без України.

"У Чехії ми добре знаємо, що таке "про нас без нас". Мюнхенська угода розпорядилася чужими територіями і не лише не змогла запобігти війні, а фактично проклала шлях до неї. Я завжди застерігав від "Мюнхена 2.0" і продовжу це робити", – наголосив він. 

Нагадаємо, Ян Ліпавський невдовзі має залишити посаду у Чехії триває формування нового уряду на чолі з прем’єром Андреєм Бабішем, лідером популістської ANO.

Як відомо, в ніч проти 21 листопада американські ЗМІ опублікували увесь перелік пунктів нового "мирного плану" США, який передали на ознайомлення Україні.

Серед іншого, там йдеться про відмову від членства в НАТО і визнання окупованих Росією Криму, Луганщини, Донеччини де-факто російськими, як і Херсонщини та Запоріжжя по лінії фронту.

В Офісі президента України в четвер публічно повідомили, що Володимир Зеленський отримав від американської сторони проєкт плану та готовий до його обговорення.

Європейські лідери у зв’язку з цим планують термінову розмову за участі президента України у найближчі години. 

За даними ЗМІ, у Європі готують свій проєкт "мирного плану", справедливіший для України

