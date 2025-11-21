Глава МЗС Чехії застеріг від "Мюнхена-2" на тлі публікації нового "мирного плану" США

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський після публікації деталей нового "мирного плану" США повторно застеріг від повторення "Мюнхенської змови" 1938 року.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву з цього приводу він оприлюднив у своєму X.

На тлі публікації "мирного плану" команди Трампа з 28 пунктів Ліпавський наголосив, що перемовини про мир в Україні не можна вести без України.

O míru na Ukrajině se nesmí jednat bez Ukrajiny. V Česku velmi dobře víme, co znamená „o nás bez nás“. Mnichovská dohoda obětovala cizí území a nejenže válce nezabránila, ale naopak k ní otevřela cestu. Před „Mnichovem 2.0“ jsem vždy varoval a budu varovat i nadále. – Jan Lipavský (@JanLipavsky) November 21, 2025

"У Чехії ми добре знаємо, що таке "про нас без нас". Мюнхенська угода розпорядилася чужими територіями і не лише не змогла запобігти війні, а фактично проклала шлях до неї. Я завжди застерігав від "Мюнхена 2.0" і продовжу це робити", – наголосив він.

Нагадаємо, Ян Ліпавський невдовзі має залишити посаду у Чехії триває формування нового уряду на чолі з прем’єром Андреєм Бабішем, лідером популістської ANO.

Як відомо, в ніч проти 21 листопада американські ЗМІ опублікували увесь перелік пунктів нового "мирного плану" США, який передали на ознайомлення Україні.

Серед іншого, там йдеться про відмову від членства в НАТО і визнання окупованих Росією Криму, Луганщини, Донеччини де-факто російськими, як і Херсонщини та Запоріжжя по лінії фронту.

В Офісі президента України в четвер публічно повідомили, що Володимир Зеленський отримав від американської сторони проєкт плану та готовий до його обговорення.

Європейські лідери у зв’язку з цим планують термінову розмову за участі президента України у найближчі години.

За даними ЗМІ, у Європі готують свій проєкт "мирного плану", справедливіший для України.