Глава МИД Чехии предостерег от "Мюнхена-2" после публикации нового "мирного плана" США

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский после публикации деталей нового "мирного плана" США повторно предостерег от повторения "Мюнхенского заговора" 1938 года.

Как сообщает "Европейская правда", заявление по этому поводу он обнародовал в своем X.

На фоне публикации "мирного плана" команды Трампа из 28 пунктов Липавский подчеркнул, что переговоры о мире в Украине нельзя вести без Украины.

O míru na Ukrajině se nesmí jednat bez Ukrajiny. V Česku velmi dobře víme, co znamená „o nás bez nás“. Mnichovská dohoda obětovala cizí území a nejenže válce nezabránila, ale naopak k ní otevřela cestu. Před „Mnichovem 2.0“ jsem vždy varoval a budu varovat i nadále. – Jan Lipavský (@JanLipavsky) November 21, 2025

"В Чехии хорошо знают, что такое "о нас без нас". Мюнхенское соглашение распорядилось чужими территориями и не только не смогло предотвратить войну, но фактически проложило путь к ней. Я всегда предостерегал от "Мюнхена 2.0" и буду продолжать это делать", – подчеркнул он.

Напомним, Ян Липавский вскоре должен покинуть пост – в Чехии продолжается формирование нового правительства во главе с премьером Андреем Бабишем, лидером популистской ANO.

Как известно, в ночь на 21 ноября американские СМИ опубликовали весь перечень пунктов нового "мирного плана" США, который передали на ознакомление Украине.

Среди прочего, там говорится об отказе от членства в НАТО и признании оккупированных Россией Крыма, Луганщины, Донецкой области де-факто российскими, как и окупированных частей Херсонской и Запорожской области по линии фронта.

В Офисе президента Украины в четверг публично сообщили, что Владимир Зеленский получил от американской стороны проект плана и готов к его обсуждению.

Европейские лидеры в связи с этим планируют срочный разговор с участием президента Украины в ближайшие часы.

По данным СМИ, в Европе готовят свой проект "мирного плана", более справедливого для Украины.