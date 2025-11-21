ЗМІ: Зеленський розпочав розмову із європейськими лідерами щодо "мирного плану" США

Президент Володимир Зеленський розпочав розмову із європейськими лідерами щодо "мирного плану" США щодо припинення війни в Україні.

Про це Суспільному повідомило проінформоване джерело у владі, пише "Європейська правда".

Зеленський проводить розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом для обговорення проєкту "мирного плану" США щодо припинення війни в Україні.

Про цю термінову розмову раніше писали низка ЗМІ. Також писали, що Зеленський може провести розмову зі своїм американським візаві Дональдом Трампом щодо "мирного плану".

Нагадаємо, в ніч проти 21 листопада американські ЗМІ опублікували увесь перелік пунктів нового "мирного плану" США, який передали на ознайомлення Україні.

Серед іншого, там йдеться про відмову від членства в НАТО і визнання окупованих Росією Криму, Луганщини, Донеччини де-факто російськими, як і Херсонщини та Запоріжжя по лінії фронту.

В Офісі президента України в четвер публічно повідомили, що Володимир Зеленський отримав від американської сторони проєкт плану та готовий до його обговорення.