СМИ: Зеленский начал разговор с европейскими лидерами о "мирном плане" США

Президент Владимир Зеленский начал переговоры с европейскими лидерами по поводу "мирного плана" США по прекращению войны в Украине.

Об этом Суспильному сообщил информированный источник во власти, пишет "Европейская правда".

Зеленский проводит разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем для обсуждения проекта "мирного плана" США по прекращению войны в Украине.

Об этом срочном разговоре ранее писали ряд СМИ. Также писали, что Зеленский может провести разговор со своим американским визави Дональдом Трампом по поводу "мирного плана".

Напомним, в ночь на 21 ноября американские СМИ опубликовали весь перечень пунктов нового "мирного плана" США, который передали не ознакомление Украине.

Среди прочего, там говорится о признании оккупированных Россией Крыма, Луганской и Донецкой областей де-факто российскими, как и Херсонщины и Запорожья по линии фронта.

В Офисе президента Украины в четверг публично сообщили, что Владимир Зеленский получил от американской стороны проект плана и готов к его обсуждению.