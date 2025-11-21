В Германии рассказали о разговоре Зеленского с европейскими лидерами по "мирному плану" США

Лидеры Германии, Франции и Великобритании во время телефонного разговора в пятницу согласились с президентом Украины Владимиром Зеленским, что украинские вооруженные силы должны оставаться способными защищать суверенитет страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил представитель правительства Германии по итогам разговора.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц заверили Зеленского в своей постоянной и полной поддержке Украины на пути к длительному и справедливому миру, сказал представитель правительства.

Четыре главы государств и правительств также приветствовали усилия США, направленные на прекращение войны в Украине, в частности, приверженность суверенитету Украины и готовность предоставить Украине надежные гарантии безопасности, добавил он.

Они договорились тесно координировать свои действия друг с другом, с другими европейскими партнерами и с Вашингтоном по этому вопросу.

В то же время они настаивали, что линия соприкосновения должна быть отправной точкой для потенциального взаимопонимания.

Они согласились, что любое соглашение, касающееся европейских государств, Европейского Союза или НАТО, требует согласия европейских партнеров или консенсуса союзников.

Об этом срочном разговоре ранее писали ряд СМИ. Также писали, что Зеленский может провести разговор со своим американским визави Дональдом Трампом по "мирному плану".

Напомним, в ночь на 21 ноября американские СМИ опубликовали весь перечень пунктов нового "мирного плана" США, который передали на ознакомление Украине.