Зеленський провів нараду із Сибігою на тлі розмов щодо "мирного плану" США

Президент Володимир Зеленський після розмови із європейськими лідерами щодо "мирного плану" США провів нараду із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Зеленський у п’ятницю, 21 листопада, провів нараду з Сибігою та українською дипломатичною командою.

Про це він повідомив після того, як мав спільну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

"Працюємо для врахування українських національних інтересів на всіх рівнях відносин з партнерами", – наголосив він.

За словами українського президента, зараз "фактично щогодини зустрічі, дзвінки та робота з пунктами, які можуть змінити багато".

"Важливо, щоб результатом став достойний мир", – додав Зеленський.

Розмови стосуються "мирного плану" США, деталі якого стали відомі у ніч проти 21 листопада. Axios отримало проєкт документа з гарантіями безпеки США у рамках "мирного плану".

За даними ЗМІ, обговорення між Трампом і Зеленським щодо деталей плану може відбутись наступного тижня. США нібито погрожують Україні зупинкою постачання розвідданих та зброї, щоб змусити піти на угоду.