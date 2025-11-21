Зеленский провел совещание с Сибигой на фоне разговоров о "мирном плане" США

Президент Владимир Зеленский после разговора с европейскими лидерами по "мирному плану" США провел совещание с министром иностранных дел Андреем Сибигой.

Об этом он сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Зеленский в пятницу, 21 ноября, провел совещание с Сибигой и украинской дипломатической командой.

Об этом он сообщил после того, как провел совместный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

"Работаем, чтобы учесть украинские национальные интересы на всех уровнях отношений с партнерами", – подчеркнул он.

По словам украинского президента, сейчас "фактически каждый час встречи, звонки и работа с пунктами, которые могут изменить многое".

"Важно, чтобы результатом стал достойный мир", – добавил Зеленский.

Разговоры касаются "мирного плана" США, детали которого стали известны в ночь на 21 ноября.

Axios получило проект документа с гарантиями безопасности США в рамках "мирного плана".

По данным СМИ, обсуждение между Трампом и Зеленским относительно деталей плана может состояться на следующей неделе. США якобы угрожают Украине остановкой поставок разведданных и оружия, чтобы заставить пойти на сделку.