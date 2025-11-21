ЗМІ: Зеленський у п’ятницю обговорить "мирний план" з Венсом

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю проведе переговори з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом щодо "мирного плану", запропонованого Сполученими Штатами.

Про це повідомив кореспондент видання Axios Барак Равід у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Два джерела, обізнані з ситуацією, повідомили Равіду, що у п'ятницю Зеленський проведе переговори з американським віцепрезидентом Венсом і обговорить із ним запропонований США "мирний план".

Нагадаємо, в ніч проти 21 листопада американські ЗМІ опублікували перелік пунктів нового "мирного плану" США, який передали на ознайомлення Україні. Він передбачає численні поступки Росії.

Вдень 21 листопада відбулась термінова розмова європейських лідерів та Зеленського щодо цього питання.

За даними CNN, американська сторона очікує, що Україна та Росія погодять "мирну угоду", яка завершить російсько-українську війну, до кінця року.