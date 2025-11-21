СМИ: Зеленский в пятницу обсудит "мирный план" с Венсом

Президент Владимир Зеленский в пятницу проведет переговоры с вице-президентом США Джей Ди Венсом по поводу "мирного плана", предложенного Соединенными Штатами.

Об этом сообщил корреспондент издания Axios Барак Равид в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Два источника, знакомые с ситуацией, сообщили Равиду, что в пятницу Зеленский проведет переговоры с американским вицепрезидентом Венсом и обсудит с ним предложенный США "мирный план".

Напомним, в ночь на 21 ноября американские СМИ опубликовали перечень пунктов нового "мирного плана" США, который передали на ознакомление Украине. Он предусматривает многочисленные уступки России.

Днем 21 ноября состоялся срочный разговор европейских лидеров и Зеленского по этому вопросу.

По данным CNN, американская сторона ожидает, что Украина и Россия согласуют "мирное соглашение", которое завершит российско-украинскую войну, до конца года.