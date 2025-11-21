Глави МЗС ключових європейських країн зідзвоняться у п’ятницю для обговорення України

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в п'ятницю ввечері організовує телефонну конференцію з європейськими колегами, щоб обговорити ситуацію в Україні.

Про це повідомило агентству Reuters джерело у французьких дипломатичних колах, пише "Європейська правда".

Джерело зазначило, що телефонна конференція в так званому вашингтонському форматі відбудеться за участю міністрів закордонних справ Німеччини, Польщі, Великої Британії, Фінляндії та Італії, а також глави дипломатії Європейського Союзу.

Очільники держав Європейського Союзу, які беруть участь у саміті "Групи двадцяти" у Південно-Африканській Республіці, проведуть окрему зустріч у суботу щодо війни в Україні.

Лідери держав Нордично-балтійської вісімки у п’ятницю провели спільну телефонну розмову, у якій обговорили нову "мирну пропозицію" США щодо завершення війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп дав Україні час до наступного четверга, 27 листопада, аби погодитись на запропонований американською стороною "мирний план".

Більше про нову американську "мирну пропозицію" читайте у статті "ЄП": План імені Трампа. Розповідаємо про "агресивні" мирні переговори США та України.