Главы МИД ключевых европейских стран соберутся в пятницу для обсуждения Украины

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в пятницу вечером организует телефонную конференцию с европейскими коллегами, чтобы обсудить ситуацию в Украине.

Об этом сообщил агентству Reuters источник во французских дипломатических кругах, пишет "Европейская правда".

Источник отметил, что телефонная конференция в так называемом вашингтонском формате состоится с участием министров иностранных дел Германии, Польши, Великобритании, Финляндии и Италии, а также главы дипломатии Европейского Союза.

Главы государств Европейского Союза, участвующие в саммите "Группы двадцати" в Южно-Африканской Республике, проведут отдельную встречу в субботу по поводу войны в Украине.

Лидеры государств Северно-Балтийской восьмерки в пятницу провели совместный телефонный разговор, в котором обсудили новое "мирное предложение" США по завершению войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп дал Украине время до следующего четверга, 27 ноября, чтобы согласиться на предложенный американской стороной "мирный план".

