Туск намекнул, что удивлен упоминанием Польши в "мирном плане", о котором с ней не советовались

Новости — Суббота, 22 ноября 2025, 10:11 — Мария Емец

Премьер-министр Польши Дональд Туск намекнул, что удивлен положениями с упоминанием его страны в "мирном плане" США из 28 пунктов, в подготовке которого Варшава не участвовала, и подчеркнул, что так же ничего не может решаться об Украине без Украины.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение по этому поводу он опубликовал в своем X.

"Все решения, касающиеся Польши, будут принимать поляки. Ничего о нас без нас. Что касается мирных усилий, все переговоры должны привлекать Украину. Ничего об Украине без Украины", – написал Туск.

Первые предложения его поста, вероятно, связаны с упоминанием Польши в плане из 28 пунктов в том виде, как его слили в СМИ. В частности, это 9-й пункт о том, что в Польше "могут размещаться европейские истребители".

Польша также упомянута в проекте дополнительного документа о гарантиях безопасности для Украины в связи с ее участием в "коалиции решительных".

Напомним, 21 ноября президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к украинскому народу, в котором заявил, что Украина оказалась перед сложным выбором и рискует потерять либо достоинство, либо своего ключевого партнера.

Трамп отреагировал комментарием, что Украине в случае отказа от этого плана придется воевать дальше и рано или поздно соглашаться на какие-то болезненные уступки.

Больше о новом американском "мирном предложении" читайте в статье "ЕП": План имени Трампа. Рассказываем об "агрессивных" мирных переговорах США и Украины.

