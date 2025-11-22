Туск намекнул, что удивлен упоминанием Польши в "мирном плане", о котором с ней не советовались

Премьер-министр Польши Дональд Туск намекнул, что удивлен положениями с упоминанием его страны в "мирном плане" США из 28 пунктов, в подготовке которого Варшава не участвовала, и подчеркнул, что так же ничего не может решаться об Украине без Украины.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение по этому поводу он опубликовал в своем X.

"Все решения, касающиеся Польши, будут принимать поляки. Ничего о нас без нас. Что касается мирных усилий, все переговоры должны привлекать Украину. Ничего об Украине без Украины", – написал Туск.

All the decisions concerning Poland will be taken by Poles. Nothing about us without us. When it comes to peace, all the negotiations should include Ukraine. Nothing about Ukraine without Ukraine. – Donald Tusk (@donaldtusk) November 21, 2025

Первые предложения его поста, вероятно, связаны с упоминанием Польши в плане из 28 пунктов в том виде, как его слили в СМИ. В частности, это 9-й пункт о том, что в Польше "могут размещаться европейские истребители".

Польша также упомянута в проекте дополнительного документа о гарантиях безопасности для Украины в связи с ее участием в "коалиции решительных".

Напомним, 21 ноября президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к украинскому народу, в котором заявил, что Украина оказалась перед сложным выбором и рискует потерять либо достоинство, либо своего ключевого партнера.

Трамп отреагировал комментарием, что Украине в случае отказа от этого плана придется воевать дальше и рано или поздно соглашаться на какие-то болезненные уступки.

Больше о новом американском "мирном предложении" читайте в статье "ЕП": План имени Трампа. Рассказываем об "агрессивных" мирных переговорах США и Украины.