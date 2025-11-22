Глава МЗС Фінляндії розповіла про телефонні консультації у Європі щодо "мирного плану" США

Міністерка закордонних справ Фінляндії та чинна глава ОБСЄ Еліна Валтонен підтвердила, що у п’ятницю відбулася телефонна розмова з низкою її колег з ключових країн Європи щодо нового "мирного плану" США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона розповіла у своєму X.

Валтонен зазначила, що ввечері 21 листопада відбулась телефонна розмова за участі головної дипломати ЄС Каї Каллас, очільників МЗС Франції, Польщі, Британії, Фінляндії, яку вона представляє, також представників МЗС Німеччини та Італії і міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

Late last night I had a call with my European colleagues @jnbarrot , @kajakallas, @YvetteCooperMP, @sikorskiradek, @andrii_sybiha and political directors from Germany and Italy.



We welcome all efforts towards ending Russia's war of aggression and achieving a just and lasting… – Elina Valtonen (@elinavaltonen) November 22, 2025

"Лише самі українці мають вирішувати, які умови (мирної угоди – Ред.) вони вважатимуть справедливими. Умови миру, які підлаштовані виключно під "занепокоєння" Росії, ініціатора протиправної загарбницької війни, не є справедливими і не можуть бути основою для сталого миру", – наголосила вона.

"Європейські країни ухвалюють власні рішення стосовно усіх справ, які стосуються європейських країн – індивідуально чи разом", – підкреслила очільниця МЗС Фінляндії – схоже, коментуючи згадку деяких європейських країн у "28 пунктах" і додатковому проєкті документа з гарантіями безпеки.

"Ми продовжимо підтримувати Україну і тиснути на Росію, щоб вона припинила свою війну, погодилась на припинення вогню та початок перемовин про справедливий і сталий мир", – додала Валтонен.

Нагадаємо, вдень 21 листопада відбулась термінова розмова європейських лідерів та Зеленського щодо нового "мирного плану" США. Також окремо поспілкувались між собою лідери держав Нордично-балтійської вісімки.

Європейські лідери планують додатково обговорити це питання 22 листопада на полях зустрічі Групи двадцяти у ПАР.

Премʼєр Норвегії підтвердив, що Європа готує відповідь на "мирний план" США для України.

