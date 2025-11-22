Глава МИД Финляндии рассказала о консультациях в Европе по "мирному плану" США

Министр иностранных дел Финляндии и действующий глава ОБСЕ Элина Валтонен подтвердила, что в пятницу состоялся телефонный разговор с рядом ее коллег из ключевых стран Европы по поводу нового "мирного плана" США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она рассказала в своем X.

Валтонен отметила, что вечером 21 ноября состоялся телефонный разговор с участием главного дипломата ЕС Каи Каллас, руководителей МИД Франции, Польши, Великобритании, Финляндии, которую она представляет, а также представителей МИД Германии, Италии и министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Late last night I had a call with my European colleagues @jnbarrot , @kajakallas, @YvetteCooperMP, @sikorskiradek, @andrii_sybiha and political directors from Germany and Italy.



We welcome all efforts towards ending Russia's war of aggression and achieving a just and lasting… – Elina Valtonen (@elinavaltonen) November 22, 2025

"Только сами украинцы должны решать, какие условия (мирного соглашения – Ред.) они сочтут справедливыми. Условия мира, которые подстроены исключительно под „обеспокоенность" России, инициатора противоправной захватнической войны, не являются справедливыми и не могут быть основой для устойчивого мира", – подчеркнула она.

"Европейские страны принимают собственные решения по всем вопросам, касающимся европейских стран – индивидуально или совместно", – подчеркнула глава МИД Финляндии, по всей видимости, комментируя упоминание некоторых европейских стран в "28 пунктах" и дополнительном проекте документа с гарантиями безопасности.

"Мы продолжим поддерживать Украину и давить на Россию, чтобы она прекратила свою войну, согласилась на прекращение огня и начало переговоров о справедливом и устойчивом мире", – добавила Валтонен.

Напомним, днем 21 ноября состоялся срочный разговор европейских лидеров и Зеленского по поводу нового "мирного плана" США. Также отдельно пообщались между собой лидеры государств Северо-Балтийской восьмерки.

Европейские лидеры планируют дополнительно обсудить этот вопрос 22 ноября на полях встречи Группы двадцати в ЮАР.

Премьер Норвегии подтвердил, что Европа готовит ответ на "мирный план" США для Украины.

