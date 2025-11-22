ЗМІ дізналися, хто представлятиме США на перемовинах з Україною у Женеві

Міністр сухопутних військ США Ден Дрісколл і його команда в суботу вранці прилетіли до Женеви, де він проведе зустрічі з українськими високопосадовцями, щоб обговорити наступні кроки для досягнення миру.

Про це повідомив CNN американський посадовець, передає "Європейська правда".

Державний секретар США Марко Рубіо і спеціальний посланник Стів Віткофф приєднаються до переговорів завтра в Женеві, сказав посадовець. Мета – узгодити формулювання перед зустріччю президента України Володимира Зеленського з президентом Дональдом Трампом.

Зустріч між російською делегацією та США для обговорення запропонованого мирного плану також запланована і "відбудеться швидко", сказав посадовець, але не в Женеві. Він відмовився уточнити, де і коли відбудеться ця зустріч.

Президент Володимир Зеленський раніше видав указ, яким затвердив делегацію вищих посадових осіб України для перемовин стосовно "мирного плану" команди Трампа; її очолюватиме керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Перед цим Рустем Умєров анонсував консультації з США у Швейцарії щодо "мирного плану" команди Трампа.

Нагадаємо, в ніч проти 21 листопада американські ЗМІ опублікували увесь перелік пунктів нового "мирного плану" США, який передали не ознайомлення Україні, а також дедалі додаткового проєкту документа про гарантії безпеки.

У п’ятницю Зеленський виступив зі зверненням до українського народу, у якому заявив, що Україна опинилась перед складним вибором та ризикує або втратити гідність, або свого ключового партнера.

Більше про нову американську "мирну пропозицію" читайте у статті "ЄП": План імені Трампа. Розповідаємо про "агресивні" мирні переговори США та України.