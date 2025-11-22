СМИ узнали, кто будет представлять США на переговорах с Украиной в Женеве

Министр сухопутных войск США Дэн Дрисколл и его команда в субботу утром прилетели в Женеву, где он проведет встречи с украинскими чиновниками, чтобы обсудить следующие шаги для достижения мира.

Об этом сообщил CNN американский чиновник, передает "Европейская правда".

Государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф присоединятся к переговорам завтра в Женеве, сказал чиновник. Цель – согласовать формулировки перед встречей президента Украины Владимира Зеленского с президентом Дональдом Трампом.

Встреча между российской делегацией и США для обсуждения предложенного мирного плана также запланирована и "состоится быстро", сказал чиновник, но не в Женеве. Он отказался уточнить, где и когда состоится эта встреча.

Президент Владимир Зеленский ранее издал указ, которым утвердил делегацию высших должностных лиц Украины для переговоров по "мирному плану" команды Трампа; ее будет возглавлять руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Перед этим Рустем Умеров анонсировал консультации с США в Швейцарии по "мирному плану" команды Трампа.

Напомним, в ночь на 21 ноября американские СМИ опубликовали весь перечень пунктов нового "мирного плана" США, который передали не ознакомление Украине, а также все дополнительного проекта документа о гарантиях безопасности.

В пятницу Зеленский выступил с обращением к украинскому народу, в котором заявил, что Украина оказалась перед сложным выбором и рискует либо потерять достоинство, либо своего ключевого партнера.

