Трамп заявил, что "мирный план" США является далеко не окончательным предложением

Президент США Дональд Трамп заявил, что его нынешний мирный план для Украины не является окончательным предложением.

Об этом он сказал, выступая перед журналистами возле Белого дома, передает "Европейская правда".

Президента США спросили, является ли план из 28 пунктов "окончательным предложением".

"Нет, далеко не окончательным", – ответил он.

И добавил: "Мы хотели бы достичь мира, это должно было произойти уже давно. Война Украины с Россией не должна была бы никогда состояться. Если бы я был президентом, этого бы никогда не произошло. Мы пытаемся ее закончить. Так или иначе, мы должны ее закончить".

Ранее Дональд Трамп высказал мнение, что Украине рано или поздно"все равно придется соглашаться" на какие-то болезненные уступки для завершения войны.

Перед этим он дал Украине время до 27 ноября, чтобы согласиться на предложенный американской стороной "мирный план".

В пятницу Зеленский выступил с обращением к украинскому народу, в котором заявил, что Украина сегодня оказалась перед сложным выбором и рискует либо потерять достоинство, либо своего ключевого партнера.

