Грем: Трамп забезпечить, щоб Україна була вільною державою зі здатністю захистити себе

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, близький до президента США Дональда Трампа, висловив впевненість у тому, що американський лідер забезпечить, щоб "Україна стала вільною, суверенною державою з потужною здатністю захищатися від майбутніх агресій".

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Грем впевнений, що Трамп, "прагнучи миру у війні між Росією та Україною, буде тиснути на обидві сторони".

"Але в кінцевому підсумку він забезпечить, щоб Україна стала вільною, суверенною державою з потужною здатністю захищатися від майбутніх агресій", – заявив він.

Сенатор наголосив: занадто багато було пожертвувано, щоб будь-які переговори могли привести до іншого результату.

"Ми всі повинні пам'ятати, що за тим, як закінчиться ця війна, пильно стежать, і вона не може спонукати інших до майбутніх агресій", – акцентував Грем.

Також він додав, що українські діти, "викрадені путінською Росією", повинні бути безпечно повернуті додому.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп 22 листопада заявив, що його нинішній мирний план для України не є остаточною пропозицією.

Перед цим він дав Україні час до 27 листопада, аби погодитись на запропонований американською стороною "мирний план".

Група американський сенаторів заявили, що під час телефонної розмови під час Міжнародного форуму з безпеки в Галіфаксі, Рубіо сказав їм, що американський "мирний план" насправді "російська пропозиція", а не ініціатива США.

Сам Рубіо заявив, що "мирна пропозиція була розроблена США", але визнав, що "базується на пропозиції російської сторони".

Більше про нову американську "мирну пропозицію" читайте у статті "ЄП": План імені Трампа. Розповідаємо про "агресивні" мирні переговори США та України.