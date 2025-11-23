Грэм: Трамп обеспечит, чтобы Украина была свободным государством, способным защитить себя

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, близкий к президенту США Дональду Трампу, выразил уверенность в том, что американский лидер обеспечит, чтобы "Украина стала свободным, суверенным государством с мощной способностью защищаться от будущих агрессий".

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Грэм уверен, что Трамп, "стремясь к миру в войне между Россией и Украиной, будет давить на обе стороны".

"Но в конечном итоге он обеспечит, чтобы Украина стала свободным, суверенным государством с мощной способностью защищаться от будущих агрессий", – заявил он.

Сенатор подчеркнул: слишком много было пожертвовано, чтобы какие-либо переговоры могли привести к другому результату.

"Мы все должны помнить, что за тем, как закончится эта война, пристально следят, и она не может побудить других к будущим агрессиям", – подчеркнул Грэм.

Также он добавил, что украинские дети, "похищенные путинской Россией", должны быть безопасно возвращены домой.

Отметим, президент США Дональд Трамп 22 ноября заявил, что его нынешний мирный план для Украины не является окончательным предложением.

Перед этим он дал Украине время до 27 ноября, чтобы согласиться на предложенный американской стороной "мирный план".

Группа американских сенаторов заявила, что во время телефонного разговора в ходе Международного форума по безопасности в Галифаксе Рубио сказал им, что американский "мирный план" на самом деле "российское предложение", а не инициатива США.

Сам Рубио заявил, что "мирное предложение было разработано США", но признал, что "основано на предложении российской стороны".

