ЗМІ дізналися, хто увійде в склад делегації США для обговорень "мирного плану"

Став відомий склад американської делегації для перемовин стосовно "мирного плану" команди Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN із посиланням на дані американського посадовця, пише "Європейська правда".

За словами посадовця, до Швейцарії для обговорення мирного плану від Сполучених Штатів поїдуть:

Ден Дрісколл, міністр сухопутних військ США, разом зі своєю командою;

Стів Віткофф, спеціальний представник американського лідера, який розробив документ разом із представником РФ Кірілом Дмитрієвим;

Марко Рубіо, державний секретар США.

Американський посадовець зазначив, що також запланована зустріч російської делегації з США для обговорення запропонованого "мирного плану", яка "відбудеться найближчим часом", але не в Женеві.

Він відмовився надати додаткову інформацію про місце та час проведення цієї зустрічі.

Напередодні президент Володимир Зеленський сформував склад делегації для перемовин стосовно "мирного плану" команди Трампа – її очолюватиме керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Перед цим секретар РНБО Рустем Умєров анонсував консультації з США у Швейцарії щодо "мирного плану" команди Трампа.

Також зазначимо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що представники трьох держав ЄС – Франції, Німеччини та Великої Британії – візьмуть участь у перемовинах щодо "мирного плану", запропонованого Сполученими Штатами для України, у неділю, 23 листопада, у Женеві, щоб отримати спільний текст з урахуванням інтересів Європейського Союзу.

Більше про нову американську "мирну пропозицію" читайте у статті "ЄП": План імені Трампа. Розповідаємо про "агресивні" мирні переговори США та України.