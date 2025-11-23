СМИ узнали, кто войдет в состав делегации США для обсуждения "мирного плана"

Стал известен состав американской делегации для переговоров по "мирному плану" команды Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные американского чиновника, пишет "Европейская правда".

По словам чиновника, в Швейцарию для обсуждения мирного плана от Соединенных Штатов поедут:

Дэн Дрисколл, министр сухопутных войск США, вместе со своей командой;

Стив Виткофф, специальный представитель американского лидера, который разработал документ вместе с представителем РФ Кириллом Дмитриевым;

Марко Рубио, государственный секретарь США.

Американский чиновник отметил, что также запланирована встреча российской делегации с США для обсуждения предложенного "мирного плана", которая "состоится в ближайшее время", но не в Женеве.

Он отказался предоставить дополнительную информацию о месте и времени проведения этой встречи.

Накануне президент Владимир Зеленский сформировал состав делегации для переговоров по "мирному плану" команды Трампа – ее возглавит руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Перед этим секретарь СНБО Рустем Умеров анонсировал консультации с США в Швейцарии по "мирному плану" команды Трампа.

Также отметим, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что представители трех государств ЕС – Франции, Германии и Великобритании – примут участие в переговорах по "мирному плану", предложенному Соединенными Штатами для Украины, в воскресенье, 23 ноября, в Женеве, чтобы получить совместный текст с учетом интересов Европейского Союза.

Больше о новом американском "мирном предложении" читайте в статье "ЕП": План имени Трампа. Рассказываем об "агрессивных" мирных переговорах США и Украины.