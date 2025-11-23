Туск: перш ніж працювати над "мирним планом" – маємо знати, хто його автор

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив що перед тим, як Європа розпочне працювати над "мирним планом" США щодо закінчення російсько-української війни – варто знати, хто є автором цього "плану".

Про це Туск написав у соцмережі Х у неділю, 23 листопада, передає "Європейська правда".

Прем’єр Польщі заявив, що разом із лідерами Європи, Канади та Японії його країна висловила готовність працювати над 28-пунктним планом, "попри деякі застереження".

"Однак перед тим, як розпочати роботу, було б добре дізнатися, хто є автором плану і де він був створений", – зауважив Туск.

Таке зауваження польського прем’єра з’явилося на тлі того, що ЗМІ знайшли в "мирній пропозиції" США, написаній англійською, росіянізми.

Деякі фрази в "мирній пропозиції" США для України, схоже, спочатку були написані російською мовою – у кількох місцях формулювання здаються традиційними для російської та дивними для англійської мови.

Зокрема третій пункт плану звучить так: "Очікується (в оригіналі – It is expected), що Росія не буде вторгатися в сусідні країни, а НАТО не буде розширюватися далі".

It is expected є незграбною пасивною конструкцією в англійській мові і виглядає прямим перекладом російського слова ожидается.

Пізніше група американський сенаторів заявили, що державний секретар США Марко Рубіо сказав їм, що американський "мирний план" насправді "російська пропозиція", а не ініціатива США.

Варто зауважити: сенатори стверджували, що американський держсекретар на їхнє прохання погодився ознайомити їх із ситуацією і дав дозвіл розповісти те, що він їм сказав.

Сам Рубіо стверджує, що "мирний план" все-таки був розроблений США й "базується на пропозиції російської сторони".

Більше про нову американську "мирну пропозицію" читайте у статті "ЄП": План імені Трампа. Розповідаємо про "агресивні" мирні переговори США та України.