Туск: прежде чем работать над "мирным планом", мы должны знать, кто его автор
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что прежде чем Европа начнет работать над "мирным планом" США по окончанию российско-украинской войны, стоит узнать, кто является автором этого "плана".
Об этом Туск написал в соцсети Х в воскресенье, 23 ноября, передает "Европейская правда".
Премьер Польши заявил, что вместе с лидерами Европы, Канады и Японии его страна выразила готовность работать над 28-пунктным планом, "несмотря на некоторые оговорки".
"Однако перед тем, как приступить к работе, было бы хорошо узнать, кто является автором плана и где он был создан", – отметил Туск.
Такое замечание польского премьера появилось на фоне того, что СМИ нашли в "мирном предложении" США, написанном на английском языке, русизмы.
Некоторые фразы в "мирном предложении" США для Украины, похоже, изначально были написаны на русском языке – в нескольких местах формулировки кажутся традиционными для русского и странными для английского языка.
В частности, третий пункт плана звучит так: "Ожидается (в оригинале – It is expected), что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше".
It is expected является неуклюжей пассивной конструкцией в английском языке и выглядит прямым переводом русского слова ожидается.
Позже группа американских сенаторов заявила, что государственный секретарь США Марко Рубио сказал им, что американский "мирный план" на самом деле "российское предложение", а не инициатива США.
Стоит заметить: сенаторы утверждали, что американский госсекретарь по их просьбе согласился ознакомить их с ситуацией и дал разрешение рассказать то, что он им сказал.
Сам Рубио утверждает, что "мирный план" все-таки был разработан США и "основан на предложении российской стороны".
