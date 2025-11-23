Туск: прежде чем работать над "мирным планом", мы должны знать, кто его автор

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что прежде чем Европа начнет работать над "мирным планом" США по окончанию российско-украинской войны, стоит узнать, кто является автором этого "плана".

Об этом Туск написал в соцсети Х в воскресенье, 23 ноября, передает "Европейская правда".

Премьер Польши заявил, что вместе с лидерами Европы, Канады и Японии его страна выразила готовность работать над 28-пунктным планом, "несмотря на некоторые оговорки".

"Однако перед тем, как приступить к работе, было бы хорошо узнать, кто является автором плана и где он был создан", – отметил Туск.

Такое замечание польского премьера появилось на фоне того, что СМИ нашли в "мирном предложении" США, написанном на английском языке, русизмы.

Некоторые фразы в "мирном предложении" США для Украины, похоже, изначально были написаны на русском языке – в нескольких местах формулировки кажутся традиционными для русского и странными для английского языка.

В частности, третий пункт плана звучит так: "Ожидается (в оригинале – It is expected), что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше".

It is expected является неуклюжей пассивной конструкцией в английском языке и выглядит прямым переводом русского слова ожидается.

Позже группа американских сенаторов заявила, что государственный секретарь США Марко Рубио сказал им, что американский "мирный план" на самом деле "российское предложение", а не инициатива США.

Стоит заметить: сенаторы утверждали, что американский госсекретарь по их просьбе согласился ознакомить их с ситуацией и дал разрешение рассказать то, что он им сказал.

Сам Рубио утверждает, что "мирный план" все-таки был разработан США и "основан на предложении российской стороны".

Больше о новом американском "мирном предложении" читайте в статье "ЕП": План имени Трампа. Рассказываем об "агрессивных" мирных переговорах США и Украины.