Сенатор порівняв "мирний план" США щодо України з поступками Гітлеру

Американський сенатор-демократ Марк Ворнер заявив, що запропонований адміністрацією Дональда Трампа "мирний план" щодо України може увійти в історію "як найгірша угода".

Заяву американського сенатора наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

Він розкритикував пропозицію адміністрації яка, за його словами, є "повною капітуляцією України".

Як зазначив Ворнер, його непокоїть, що цей план може підштовхнути лідера Китаю Сі Цзіньпіна до вторгнення на Тайвань, якщо він буде прийнятий.

"Очевидно, що цей план, принаймні спочатку, був розроблений виключно з урахуванням позиції Росії, без урахування позиції України. Зараз вони кажуть, що позиція України була врахована. Тепер президент знову змінює свою думку щодо того, чи є це остаточна пропозиція. Зрештою, ми всі хочемо миру, але ми не хочемо миру, який винагороджує Владіміра Путіна", – підкреслив сенатор.

За його словами, цей план "відверто кажучи, увійде в історію як історично погана угода, яка може зрівнятися з поступкою Невілла Чемберлена Гітлеру перед Другою світовою війною".

Раніше президент Чехії Петр Павел висловив переконання, Україна повинна бути повністю включена в будь-які переговори щодо мирного врегулювання, заявивши, що виключення країни з переговорів викличе паралелі з Мюнхенською угодою 1938 року.

Напередодні американські офіційні особи, включаючи міністра Сухопутних військ Дена Дрісколла, держсекретаря Марко Рубіо і спецпосланця Стіва Віткоффа, зустрілися в Женеві з представниками України. Сторони обговорили план США з 28 пунктів щодо припинення війни в Україні.

Після зустрічі в Женеві сторони заявили, що розробили "оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру".

ЗМІ також повідомили, що США розраховують провести переговори з росіянами.

