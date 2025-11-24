Сенатор сравнил "мирный план" США по Украине с уступками Гитлеру

Американский сенатор-демократ Марк Уорнер заявил, что предложенный администрацией Дональда Трампа "мирный план" по Украине может войти в историю "как худшее соглашение".

Заявление американского сенатора приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

Он раскритиковал предложение администрации, которое, по его словам, является "полной капитуляцией Украины".

Как отметил Уорнер, его беспокоит, что этот план может подтолкнуть лидера Китая Си Цзиньпина к вторжению на Тайвань, если он будет принят.

"Очевидно, что этот план, по крайней мере изначально, был разработан исключительно с учетом позиции России, без учета позиции Украины. Сейчас они говорят, что позиция Украины была учтена. Теперь президент снова меняет свое мнение о том, является ли это окончательным предложением. В конце концов, мы все хотим мира, но мы не хотим мира, который вознаграждает Владимира Путина", – подчеркнул сенатор.

По его словам, этот план "откровенно говоря, войдет в историю как исторически плохое соглашение, которое может сравниться с уступкой Невилла Чемберлена Гитлеру перед Второй мировой войной".

Ранее президент Чехии Петр Павел выразил убеждение, что Украина должна быть полностью включена в любые переговоры по мирному урегулированию, заявив, что исключение страны из переговоров вызовет параллели с Мюнхенским соглашением 1938 года.

Накануне американские официальные лица, включая министра Сухопутных войск Дэна Дрисколла, госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Стива Виткоффа, встретились в Женеве с представителями Украины. Стороны обсудили план США из 28 пунктов по прекращению войны в Украине.

После встречи в Женеве стороны заявили, что разработали "обновленный и доработанный рамочный документ о мире".

СМИ также сообщили, что США рассчитывают провести переговоры с россиянами.

