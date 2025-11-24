Трамп обговорить "мирний план" з Рубіо

Президент США Дональд Трамп у понеділок зустрінеться зі своїм держсекретарем Марко Рубіо, який у вихідні керував переговорами в Женеві щодо внесення поправок до мирної пропозиції для України.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

У неділю Рубіо, який також є радником Трампа з питань національної безпеки, заявив, що переговори були "дуже корисними", і що це був найпродуктивніший день за "дуже довгий час".

"Я дуже оптимістично налаштований, що ми зможемо чогось досягти", – зазначив він.

Нагадаємо, США та Україна на переговорах у Женеві розробили нову мирну угоду на 19 пунктів, але найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів обох країн.

Заступник глави МЗС України Сергій Кислиця розказав, як нову мирну угоду бережуть від "зливів".

Він також поділився, як переговори з американцями в Женеві ледь не зірвались через "зливи".