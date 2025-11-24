Трамп обсудит "мирный план" с Рубио

Президент США Дональд Трамп в понедельник встретится со своим госсекретарем Марко Рубио, который в выходные руководил переговорами в Женеве по внесению поправок в мирное предложение для Украины.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

В воскресенье Рубио, который также является советником Трампа по вопросам национальной безопасности, заявил, что переговоры были "очень полезными" и что это был самый продуктивный день за "очень долгое время".

"Я очень оптимистично настроен, что мы сможем чего-то достичь", – отметил он.

Напомним, США и Украина на переговорах в Женеве разработали новое мирное соглашение из 19 пунктов, но самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов обеих стран.

Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица рассказал, как новое мирное соглашение берегут от "сливов".

Он также поделился, как переговоры с американцами в Женеве едва не сорвались из-за "сливов".