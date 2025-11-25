ЗМІ: міністр Дрісколл в ОАЕ покаже делегації РФ оновлений мирний план після Женеви

Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл, який перебуває в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі, у вівторок продовжить зустрічі з російською делегацію, на яких має намір представити оновлений мирний план щодо України, який був скоригований після зустрічі у Женеві 23 листопада.

Про це йдеться у публікації Politico, інформує "Європейська правда".

ЗМІ раніше повідомили, що увечері у понеділок Дрісколл вже зустрічався з представниками РФ.

У вівторок він знову зустрінеться з російськими посадовцями і, як розповідає джерело видання, представить мирну угоду, про яку в неділю домовилися США та Україна.

Йдеться про відредагований документ, основою для якого став 28-пунктний "мирний план" США. Після зустрічі в Женеві його скоротили до 19 пунктів. З нього, зокрема, прибрали низку суперечливим умов, таких як вихід військ України з контрольованих частин Донбасу, кажуть джерела.

Ці питання були залишені для обговорення президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

Поки Дрісколл перебуває в ОАЕ, держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер повернулись до Вашингтона. А верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич поїхав до Брюсселя, щоб поінформувати союзників по Альянсу.

Нагадаємо, США та Україна на переговорах у Женеві розробили нову мирну угоду на 19 пунктів, але найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів обох країн.

Заступник глави МЗС України Сергій Кислиця розказав, як нову мирну угоду бережуть від "зливів".

Він також поділився, як переговори з американцями в Женеві ледь не зірвались через "зливи".