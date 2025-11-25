СМИ: министр Дрисколл в ОАЭ покажет делегации РФ обновленный мирный план после Женевы

Министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл, который находится в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, во вторник продолжит встречи с российской делегацией, на которых намерен представить обновленный мирный план по Украине, который был скорректирован после встречи в Женеве 23 ноября.

Об этом говорится в публикации Politico, информирует "Европейская правда".

СМИ ранее сообщили, что вечером в понедельник Дрисколл уже встречался с представителями РФ.

Во вторник он снова встретится с российскими чиновниками и, как рассказывает источник издания, представит мирное соглашение, о котором в воскресенье договорились США и Украина.

Речь идет об отредактированном документе, основой для которого стал 28-пунктный "мирный план" США. После встречи в Женеве его сократили до 19 пунктов. Из него, в частности, убрали ряд противоречивым условий, таких как выход войск Украины из контролируемых частей Донбасса, говорят источники.

Эти вопросы были оставлены для обсуждения президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Пока Дрисколл находится в ОАЭ, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер вернулись в Вашингтон. А верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич поехал в Брюссель, чтобы проинформировать союзников по Альянсу.

Напомним, США и Украина на переговорах в Женеве разработали новое мирное соглашение на 19 пунктов, но самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов обеих стран.

Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица рассказал, как новое мирное соглашение берегут от "сливов".

Он также поделился, как переговоры с американцами в Женеве едва не сорвались из-за "сливов".