Науседа закликав Білорусь вирішувати гострі питання на технічному рівні, а не політичному

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Білорусь намагається перетворити технічні питання щодо метеозондів та вантажівок у політичні.

Його слова передає LRT, пише "Європейська правда".

"Литва, безумовно, готова співпрацювати на технічному рівні та шукати рішення. Ми не піддамося шантажу", – заявив він.

На думку Науседи, ситуацію спочатку потрібно вирішити на технічному рівні.

"Це технічні питання, які можуть бути цілком вирішені прикордонними службами обох сторін, і немає необхідності штучно загострювати ситуацію та піднімати питання на політичний рівень", – сказав литовський президент.

Зазначимо, у середу, 19 листопада, литовський уряд вирішив відкрити кордон з Білоруссю на 10 днів раніше, ніж планувалося. Операції на контрольно-пропускних пунктах "Медінінкай" і "Шальчінінкай" відновилися опівночі в четвер.

Ці два КПП були закриті з 29 жовтня у відповідь на регулярні й масові вторгнення з Білорусі метеозондів з контрабандою, які, на додачу, змушували Литву зупиняти роботу аеропортів.

Водночас 20 листопада голова національної асоціації автоперевізників Linava заявив, що Білорусь продовжує блокувати виїзд литовських вантажних автомобілів зі спеціальних зон очікування.

На тлі цього Міністерство закордонних справ Литви пообіцяло посилити тиск на Білорусь.

Станом на 24 листопада Білорусь продовжувала блокувати виїзд вантажівок.

Наступного дня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що "проблему" виїзду литовських вантажівок з країни повинні вирішувати міністерства закордонних справ обох країн.