Науседа призвал Беларусь решать острые вопросы на техническом уровне, а не политическом

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Беларусь пытается превратить технические вопросы о метеозондах и грузовиках в политические.

Его слова передает LRT, пишет "Европейская правда".

"Литва, безусловно, готова сотрудничать на техническом уровне и искать решение. Мы не поддадимся шантажу", – заявил он.

По мнению Науседы, ситуацию сначала нужно решить на техническом уровне.

"Это технические вопросы, которые могут быть полностью решены пограничными службами обеих сторон, и нет необходимости искусственно обострять ситуацию и поднимать вопрос на политический уровень", – сказал литовский президент.

Отметим, в среду, 19 ноября, литовское правительство решило открыть границу с Беларусью на 10 дней раньше, чем планировалось. Операции на контрольно-пропускных пунктах "Медининкай" и "Шальчининкай" возобновились в полночь в четверг.

Эти два КПП были закрыты с 29 октября в ответ на регулярные и массовые вторжения из Беларуси метеозондов с контрабандой, которые, в дополнение, заставляли Литву останавливать работу аэропортов.

В то же время 20 ноября глава национальной ассоциации автоперевозчиков Linava заявил, что Беларусь продолжает блокировать выезд литовских грузовых автомобилей из специальных зон ожидания.

На фоне этого Министерство иностранных дел Литвы пообещало усилить давление на Беларусь.

По состоянию на 24 ноября Беларусь продолжала блокировать выезд грузовиков.

На следующий день самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "проблему" выезда литовских грузовиков из страны должны решать министерства иностранных дел обеих стран.