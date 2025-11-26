Віткофф поїде до Москви наступного тижня, до нього може приєднатись зять Трампа

Президент США Дональд Трамп розповів, що поїздка його посланця Стіва Віткоффа до Москви відбудеться наступного тижня, в ході візиту до нього може доєднатись зять глави Білого дому Джаред Кушнер.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп сказав у розмові із журналістами на борту Air Force One.

Раніше Трамп заявляв, що відрядив Віткоффа до Москви для остаточного узгодження "мирного плану" щодо врегулювання війни в Україні.

"Стів Віткофф поїде, можливо, з Джаредом (Кушнером. – Ред.). Я не впевнений, що Джаред поїде, але він бере участь у цьому процесі. Розумний хлопець. І, я гадаю, вони зустрінуться з президентом Путіним наступного тижня в Москві", – зазначив американський президент.

Нагадаємо, США та Україна на переговорах у Женеві розробили нову мирну угоду на 19 пунктів, але найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів обох країн.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що США досягли "значного прогресу" щодо укладання мирної угоди, але є кілька "дражливих, але не непереборних деталей".

ЗМІ раніше дізнались, які саме питання залишаються предметом обговорень України та США.