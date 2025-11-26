Уиткофф поедет в Москву на следующей неделе, к нему может присоединиться зять Трампа

Президент США Дональд Трамп рассказал, что поездка его посланника Стива Уиткоффа в Москву состоится на следующей неделе, в ходе визита к нему может присоединиться зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп сказал в разговоре с журналистами на борту Air Force One.

Ранее Трамп заявлял, что отправил Уиткоффа в Москву для окончательного согласования "мирного плана" по урегулированию войны в Украине.

"Стив Уиткофф поедет, возможно, с Джаредом (Кушнером. – Ред.). Я не уверен, что Джаред поедет, но он участвует в этом процессе. Умный парень. И, я думаю, они встретятся с президентом Путиным на следующей неделе в Москве", – отметил американский президент.

Напомним, США и Украина на переговорах в Женеве разработали новое мирное соглашение из 19 пунктов, но самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов обеих стран.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что США достигли "значительного прогресса" в заключении мирного соглашения, но есть несколько "болезненных, но не непреодолимых деталей".

СМИ ранее узнали, какие именно вопросы остаются предметом обсуждений Украины и США.