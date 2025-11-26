Каллас: для мира нужно ограничить численность армии РФ, а не Украины

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас в среду призвала западных лидеров не попадать в ловушку обсуждения ограничений по армии Украины во время мирных переговоров с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Комментарии Каллас прозвучали после того, как США активизировали усилия по заключению "мирного соглашения" в Украине, предложив план из более двух десятков пунктов.

Первоначальная версия плана предусматривала ограничение численности Вооруженных сил Украины до 600 тысяч человек.

"Если мы хотим предотвратить продолжение этой войны, то на самом деле мы должны ограничить армию России, а также ее военный бюджет", – сказала Каллас на вопрос, должна ли Россия или Украина ограничить численность своих армий.

Она сказала, что нынешние "мирные инициативы" преимущественно требуют уступок от Киева, но не от Москвы, добавив, что стремительный рост военных расходов Кремля представляет "угрозу для нас всех".

"Мы всегда говорили, что каждая страна имеет суверенное право решать, каким должен быть размер ее вооруженных сил, и поэтому мы не должны попадать в ловушку, которую расставляет Россия, говоря об ограничении размера украинской армии. Ведь Украина никогда не нападала на Россию", – сказала главный дипломат ЕС.

Как сообщала "Европейская правда", 25 ноября Трамп заявил, что поручил Стиву Уиткоффу и Дэну Дрисколлу финализировать условия проекта "мирного соглашения" с РФ и Украиной, для чего Уиткофф поедет в Москву, и в случае выхода на завершающий этап его подготовки Трамп встретится с Путиным и Зеленским.

По мнению Трампа, самой большой уступкой со стороны России является то, что она согласится остановить боевые действия и не будет захватывать новые территории.

США и Украина имеют разное видение трех пунктов "мирного соглашения" – в том числе о том, чтобы Украина отступила без боя с неоккупированной части Донецкой области.