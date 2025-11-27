Зеленський призначив послом у Сербії колишнього керівника розвідки

Новим послом України у Сербії стане Олександр Литвиненко – колишній очільник Служби зовнішньої розвідки та екссекретар Ради нацбезпеки та оборони.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в указах президента Володимира Зеленського.

Одним з указів Зеленський звільнив чинного посла України в Сербії Володимира Толкача, який перебував на посаді з грудня 2021 року.

Іншим указом на цю посаду було призначено Олександра Литвиненка.

53-річний Олександр Литвиненко – науковець і державний службовець. У 2021-2024 роках очолював Службу зовнішньої розвідки України, після цього до липня 2025-го був секретарем Ради нацбезпеки та оборони.

Нагадаємо, на початку листопада президент Володимир Зеленський та президент Сербії Александар Вучич провели телефонну розмову і говорили про євроінтеграцію обох країн.

Також до України приїжджала спікерка сербського парламенту Ана Брнабич.