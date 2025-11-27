Зеленский назначил послом в Сербии бывшего руководителя разведки

Новым послом Украины в Сербии станет Александр Литвиненко – бывший глава Службы внешней разведки и экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в указах президента Владимира Зеленского.

Одним из указов Зеленский уволил действующего посла Украины в Сербии Владимира Толкача, который занимал эту должность с декабря 2021 года.

Другим указом на эту должность был назначен Александр Литвиненко.

53-летний Александр Литвиненко – ученый и государственный служащий. В 2021-2024 годах возглавлял Службу внешней разведки Украины, после этого до июля 2025-го был секретарем Совета нацбезопасности и обороны.

Напомним, в начале ноября президент Владимир Зеленский и президент Сербии Александар Вучич провели телефонный разговор и говорили о евроинтеграции обеих стран.

Также в Украину приезжала спикер сербского парламента Ана Брнабич.